الدمام 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأنهت إدارة التسوية الودية في مكتب عمل محافظة الخبر، خلال شهر فبراير الماضي، 124 دعوى عمالية بالصلح بنسبة 44%، ومحالة للمحكمة العمالية 36%، وعدم حضور المدعي عليه 22%، فيما وصل إجمالي المبالغ المالية والحقوق المستردة أكثر من مليونين ريال.وأوضح مدير عمل الخبر منصور آل بن علي، أن المكتب استقبل خلال فبراير الماضي؛ نحو 280 دعوى عمالية، مشيرا إلى أن مقدمي الدعاوي المنتهية بالصلح هم من المواطنين والجنسيات الهندية والبنجلادشية والمصرية، إضافة إلى الجنسيات المختلفة، مشيراً إلى جميع العاملين في القطاع الخاص يمكنهم تقديم دعواهم للمطالبة بمستحقاتهم بكل يسر وسهولة عبر البرنامج الإلكتروني للوزارة "ودي".// انتهى //11:56ت م0062