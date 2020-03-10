الرياض 15 رجب1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأسهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال شراكتها الإستراتيجية مع قطاع الأعمال، بتأهيل 565 خريج في المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية (هايبت HIPIT-), الذي يقدم برامج التدريب الصناعي على مستوى عالمي بصفة أساسية لخريجي المدارس الثانوية لتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مختلف شركات الخدمات ذات الصلة.ويقدم المعهد الذي يستخدم اللغة الإنجليزية كوسيلة للتدريب والتواصل ويضم 4 ورش تدريبية، و26 فصل تدريبي، و4 مختبرات وغرفتي اختبار مجهزة بأحدث التقنيات ومعظم المعدات الحديثة عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة، تمنح من خلالها المؤسسة درجة الدبلوم، ومن تلك البرامج: (فني ميكانيكي، فني كهربائي، فني إمدادات، الصيانة الصناعية، إنتاج الورق وتكنولوجيا التعبئة والتغليف)، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد 700 متدرب.ويتمتع المتدرب في المعهد بمزايا متعددة أثناء التدريب وبعد التخرج حيث يعد موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة، وذلك من خلال توقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الموظفة، ويستلم المتدرب راتب شهري (3000 ريال) وتأمين طبي خلال فترة التدريب بالمعهد، ويحصل الخريج على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى العمل مباشرة في مقر الشركة الموظفة.ويشترط للقبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحصول المتقدم على الشهادة الثانوية (تخصص علمي أو إداري أو صناعي) وبنسبة لا تقل عن 70%، كما يشترط اجتياز المتقدم لاختبار القبول، المقابلة الشخصية والكشف الطبي، والحد الأقصى للعمر ألا يزيد عن 30 سنة، وأن يكون المتقدم متفرغ كلياً للتدريب بالمعهد، ويحق للمعهد تغيير أو وضع شرط جديد.يُذكر أن التسجيل في الموقع الإلكتروني متاح طوال العام التدريبي للفصول التدريبية الثلاث التي تبدأ في كل عام، وذلك من خلال الموقع الالكتروني: www.hipit.edu.sa// انتهى //11:57ت م0063