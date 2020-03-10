رفحاء 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسدعت كلية المجتمع وكلية العلوم والآداب بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات، إلى متابعة حساباتهم في البلاكبورد، مشيرة إلى أنها ستفعل الفصول الافتراضية وتوظيف تقنية Blackboard اليوم في تدريس المقررات فترة تعليق الدراسة.وأوضحت الكلية أن أعضاء هيئة التدريس سيواصلون متابعة رسالتهم الأكاديمية، وستواصل الكليات أداء رسالتها من خلال البلاك بورد والتعليم الافتراضي حتى العودة لمقاعد الدراسة، داعية طلابها وطالباتها على متابعة حساباتهم والتفاعل والتواصل مع أساتذتهم.// انتهى //12:48ت م0083