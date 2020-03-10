لندن 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتطورات أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد، مشيرةً إلى بدء إيطاليا تطبيق نظام الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد ضمن جهود السيطرة على المرض.وتناولت في شأن متصل تسجيل الأسواق العالمية خسارات تاريخية أمس، فيما عُرف بيوم الاثنين الأسود، بسبب مخاوف المستثمرين من تفاقم أزمة كرونا وتهاوي أسعار النفط.وعرجت صحف اليوم عن نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بواسطة استخدام عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه بالقرب من أحد جسور العاصمة.وأخبرت في تقارير متنوعة عن أزمة اللاجئين السوريين العالقين بين الحدود اليونانية والتركية، مشيرةً إلى إقامة السلطات اليونانية حواجز ترابية ضخمة لمنع عبور اللاجئين إلى البلاد.// انتهى //13:14ت م0087