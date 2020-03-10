الكويت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4854 نقطة بنسبة 10ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر296 مليون سهم تمت من خلال 20542 صفقة نقدية بقيمة 6ر83 مليون دينار كويتي (نحو 2ر284 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 55ر4227 نقطة بنسبة 41ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 137 مليون سهم تمت عبر 3841 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار .وارتفع مؤشر السوق الاول 6ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5174 نقطة بنسبة 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر159 مليون سهم تمت عبر 16701 صفقة بقيمة 5ر78 مليون دينار .// انتهى //13:17ت م0089