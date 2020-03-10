عواصم 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسارتفع مؤشر كاك 40، المؤشر الرئيسي لبورصة باريس اليوم، بنسبة 93ر2% إلى 62ر4845، بعد خسائر وصلت إلى 39ر8% ، وسط تراجعات حادة للأسواق العالمية في ظل مخاوف من فيروس كورونا.وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة الإيطالية "فوتسي إم.آي.بي" من تعويض بعض خسائره اليوم، حيث حقق مكاسب بنسبة 66ر2 % ليسجل 76ر18967 نقطة في ختام التعاملات.كما تعافى مؤشر البورصة البولندية دبليو أي جيه 20 بصورة طفيفة اليوم، بعد موجة بيع كبيرة يوم أمس، صعد بنسبة 5ر1% ليصل إلى 35ر1650 نقطة.// انتهى //13:31ت م0090