طرابلس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه لم يسجل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في المدن الليبية ، بناءً على البيانات الواردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، والبيانات الواردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ .واستعرض المركز إجراءاته لمنع تسلل فيروس كورونا إلى ليبيا من خلال تقديم ورشة عمل تدريبية لفرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .// انتهى //13:35ت م0091