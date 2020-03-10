نجران 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف فواز بن سعيد آل مجثل، مديرًا عامًّا للهيئة العامة للأرصاد بالمنطقة الجنوبية، معربًا عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.وبحث سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، خطة إنشاء محطات للرصد بالمنطقة، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة الظواهر الجوية، والأداء البيئي، لسلامة الأرواح والممتلكات والحفاظ على بيئة آمنة.من جانبه عبّر آل مجثل عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المنطقة وأهاليها.// انتهى //13:40ت م0094