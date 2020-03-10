الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسستقام مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.وأشار نادي برشلونة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 مارس، بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو"، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.// انتهى //13:43ت م0095