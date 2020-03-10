اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديريتي العبر وسيئون بحضرموت
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
حضرموت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم مواد إيوائية في مديريتي العبر وسيئون بمحافظة حضرموت ، شملت 25 خيمة و50 بطانية، استفاد منها 150 فردا .
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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15:21ت م
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