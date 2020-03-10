حضرموت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم مواد إيوائية في مديريتي العبر وسيئون بمحافظة حضرموت ، شملت 25 خيمة و50 بطانية، استفاد منها 150 فردا .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:21ت م0143