بوينت نوير 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية أمس، حملته الطبية التطوعية الثانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية الكونغو.وقام الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول من الحملة في مدينة "بوينت نوير" بالكشف على 2,562 حالة، وإجراء 27 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وتوزيع 400 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا، حيث كان فريق المركز التطوعي اختتم بنجاح المرحلة الأولى من الحملة في مدينة برازفيل الأسبوع الماضي.وتأتي هذه الحملات الطبية ضمن سلسلة البرامج التطوعية التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.//انتهى//15:22ت م0144