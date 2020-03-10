الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واستمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2,963 لغمًا منها 14 لغمًا مضادة للأفراد، و310 ألغام مضادة للدبابات و2,637 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 148,427 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.//انتهى//15:22ت م0145