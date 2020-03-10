مأرب 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، بحضور عدد من المسؤولين اليمنيين.وعبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقيب فتح عن شكره وتقديره للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اليمنيين.فيما أشاد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بدعم ومساندة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- بالمساعدات الإنسانية التي تقدم للمحافظة بشكل خاصة واليمن بشكل عام.كما قام الوفد الحكومي بزيارة مخيم جو النسيم للنازحين، واطلعوا خلال الزيارة على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين.// انتهى //15:24ت م0146