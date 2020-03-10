بغداد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.50 % , متوقفا عند 454.92 نقطة.وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 8 شركات, وارتفعت اسهم 5 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 4,018,821,628 سهما, بقيمة 2,758,117,303 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 427 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:29ت م0150