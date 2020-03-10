الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم عن إقامة الجولتان المقبلتان في الدوري للدرجتين الأولى والثانية دون جماهير، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتشهد الجولة المقبلة من الدوري الإسباني مواجهتي أتلتيك بلباو مع ضيفه اتلتيكو مدريد في إقليم الباسك، وحلول برشلونة المتصدر ضيفاً على مايوركا واستقبال ريال مدريد ضيفه ايبار، وديربي الاندلس بين إشبيلية وضيفه ريال بيتيس, فيما يستضيف ريال مدريد في الجولة التي تليها على ملعبه "سانتياغو برنابيو" فالنسيا في مباراة قوية ويحل ليغانيس ضيفا على برشلونة في "كامب نو".وقالت رابطة الدوري في بيان لها: "وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للرياضة، ستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية وراء أبواب موصدة لمدة أسبوعين, وستبقى الرابطة على اتصال مستمر بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للرياضة للالتزام بالتوصيات والقرارات من أجل حماية صحة المشجعين، اللاعبين، موظفي الأندية والاعلاميين... في ظل أزمة كوفيد-19".وأدى الفيروس الى إصابة 1220 شخصاً في اسبانيا ووفاة 29 حتى اليوم الثلاثاء.// انتهى //15:36ت م0152