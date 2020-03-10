بلينتسونا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة تزيد على 50% في غضون 24 ساعة.وأعلن المكتب الاتحادي للصحة أن عدد الحالات المؤكدة وصل اليوم إلى 476 حالة بزيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بعددها أمس, مبينًا أن أكثر المقاطعات تسجيلا لحالات الإصابة وبفارق كبير، هي مقاطعة تيسينو الواقعة جنوب البلاد والناطقة بالإيطالية، وهي المقاطعة التي يحيط بجزء منها إقليم لومباردي الإيطالي الذي يعاني أزمة متفاقمة جراء انتشار الفيروس المتحور.وبلغ عدد حالات الإصابة في تيسينو اليوم أكثر من 90 حالة مؤكدة، كما وقعت في المقاطعة حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض وهي ثالث حالة من نوعها في سويسرا، وهي لامرأة 80 /عاما/ أُصِيْبَتْ بالعدوى وكانت تعاني أمراضا أخرى سابقة.// انتهى //17:04ت م0182