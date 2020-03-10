أبوظبي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من دولة الإمارات وشخصا من كل من مصر والمغرب وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.// انتهى //17:06ت م0184