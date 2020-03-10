المنامة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,493.26 بارتفاع قدره 21.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 685.38 بارتفاع قدره 8.48 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 ملايين و 596 ألفاً و 42 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و 893 ألفاً و 422 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 185 صفقة.// انتهى //17:07ت م0185