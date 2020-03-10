اقتصادي / مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
المنامة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,493.26 بارتفاع قدره 21.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 685.38 بارتفاع قدره 8.48 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 ملايين و 596 ألفاً و 42 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و 893 ألفاً و 422 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 185 صفقة.
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17:07ت م
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