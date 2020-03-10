بكين 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الصيني شي جين بيغ اليوم أنه "تمت السيطرة عمليا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.وقال شي "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان" بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.// انتهى //17:08ت م0186