جاكرتا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإندونيسية ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 27 حالة.وقال مسؤول الوزارة أحمد يوريانتو للصحفيين إن أعمار المرضى الجدد تتراوح بين 33 و73 عاما ومن بينهم أجنبيان.وأضاف أن خمسا من الحالات الجديدة واردة من الخارج واثنتان لهما علاقة بتسلسل عدوى سابق فيما ما زالت تجرى تحريات لمعرفة منشأ الإصابة الثامنة.// انتهى //17:10ت م0187