اوسلو 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت شركة الطيران النروجية "اير شاتل" المنخفضة التكلفة عن إلغاء "قرابة 3 آلاف رحلة" بين منتصف مارس ومنتصف يونيو، ما يمثل 15 بالمئة من قدرة الخطوط عن تلك الفترة، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.وقالت الشركة في بيان "في الأسبوع الماضي شهدت الخطوط النروجية تراجعا في الطلب على الحجوزات المستقبلية، ستقوم الشركة بإلغاء قرابة 3 آلاف رحلة بما يتوافق مع التغير على الطلب. تمثل الإلغاءات نحو 15 بالمئة من كامل القدرة عن الفترة بين منتصف مارس ومنتصف يونيو" مضيفة أن الإلغاءات ستطال كل شبكة الخطوط.// انتهى //17:11ت م0188