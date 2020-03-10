المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية المكفوفين الخيرية بالمدينة المنورة " رؤية " أمس، عددا من المبادرات التي تستهدف المكفوفين والمكفوفات للوقاية من فيروس كورونا الجديد، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة والمديرية العامة للشؤون الصحية وامانة منطقة المدينة المنورة .وتأتي هذه المبادرات انطلاقاً من دور الجمعية التوعوي في تثقيف جميع مستفيديها بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة .وأوضح مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية للمكفوفين ماهر الجهني، أن هذه المبادرات تهدف لتقديم عدد من الخدمات الصحية والتثقيفية والتعليمية وكيفية الوقاية من هذا الفيروس من خلال بعض الحقائب الصحية التي تحتوي على عدد من أدوات السلامة والإرشادات المطبوعة بلغة برايل، وتعقيم المنازل، وتوفير أجهزة مخصصة للمكفوفين لمتابعة تعليمهم عن بعد بمشاركة عدد من المختصين بمجالات متعددة.وأفاد الجهني أن الجمعية تسعى من خلال برامجها المخصصة للمكفوفين، الى خدمة هذه الفئة الغالية في المدينة والمحافظات التابعة .// انتهى//17:14ت م0190