غزة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسرصد تقرير شهري مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية.ورصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في تقريرها الشهري 26 انتهاكًا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية، من قبل سلطات الاحتلال خلال شهر فبراير الماضي.وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها بحق المواطنين العزل.وأوضحت أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر فبراير جراء إطلاق العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 18 مصاباً، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات، فبلغت 7 حالات في حين سجلت حالة وحيدة على المؤسسات والمعدات الصحفية.// انتهى //18:35ت م0216