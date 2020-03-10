طرابلس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين - التي يزورها بدعوة رسمية - من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبحث الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا.وأوضح مصدر عسكرى بالقيادة العامة للجيش الوطنى الليبيى أن القائد العام للجيش الليبي والمستشارة الألمانية ناقشا آلية عملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح وضرورة طرد المرتزقة السوريين والتركمان والقوات التركية الموجودة في العاصمة وكذلك آلية تنفيذ مخرجات برلين والعملية السياسية من خلال محاور جنيف التي ترعاها البعثة الأممية .// انتهى //18:45ت م0217