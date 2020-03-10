بيروت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية مخترقا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أن قوة مشاة مؤلفة من حوالي 15 عنصرا تابعة للجيش الإسرائيلي اجتازت اليوم السياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة، وقامت بعملية مسح وتمشيط لأحد أحراج بلدة ميس الجبل الجنوبية الحدودية، ما استدعى استنفاراً عاماً للجيش اللبناني وقوات "اليونيفل".ولفتت الوكالة النظر إلى أنّه بالتزامن مع ذلك سُمِعَ من داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة أصوات قذائف مدفعية ثقيلة تردّد صداها في القرى المحررة المحاذية، في وقت كان الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا، وصولا حتى قرى وبلدات مرجعيون، على علو منخفض وخارقاً جدار الصوت، ما تسبب بحالة من الهلع للمدنيين.// انتهى //19:03ت م0220