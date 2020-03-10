الخرطوم 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله في مكتبها اليوم بالمبعوث الأمريكي لجنوب السودان استيوارت سيمينغوتون الذي يزور الخرطوم حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في جمهورية جنوب السودان وجهود الوساطة التي يقوم بها السودان لدعم عملية السلام والانتقال السياسي المتمثل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.// انتهى //19:06ت م0224