طرابلس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا بالقصر الجمهوري في بريتوريا العاصمة السياسية لجنوب أفريقيا.وقال رئيس جنوب أفريقيا: إنه «يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا من أفريقيا، مؤكدًا أن تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي، واعدا بزيارة ليبيا خلال المدة المقبلة.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم أن رئيس جنوب أفريقيا عبّر خلال اللقاء عن امتنانه لتلبية السراج الدعوة لزيارة جنوب أفريقيا، مؤكداً دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وأن تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى الأثر السلبي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي.وأشار الرئيس رامافوزا إلى أن رسالة بلاده تجاه الأزمة الليبية مفادها أن مصلحة ليبيا تكمن في السلام ووقف الهجوم على طرابلس، وأن إغلاق المواقع النفطية يضر بمصلحة الشعب الليبي.وقال رئيس جنوب أفريقيا: نريد علاقة ممتازة مع ليبيا تُبنى على العلاقات الخاصة التي تجسدت أيام الكفاح ضد التمييز العنصري، متعهدًا بالقيام بدور فعال ومحايد لتحقيق السلام على أرضية الاتفاق السياسي.من جانبه عبّر السراج عن شكره على حفاوة الاستقبال وقال: إننا نعوّل على جنوب أفريقيا في قيادة الاتحاد الأفريقي خلال هذه المدة الصعبة، ليولي اهتماما أكبر بالأزمة الليبية، مثمنًا في الوقت نفسه ما تقوم به اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، التي يترأسها رئيس الكونغو برازفيل دنيس ساسو أنغيسو.وقدم السراج خلال اللقاء لرئيس جنوب أفريقيا لمحة عن أسباب الأزمة الليبية التي تطورت إلى عدوان مسلح على العاصمة طرابلس، يستهدف إعادة البلاد إلى الحكم الشمولي، حيث أكد في هذا الصدد حق الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديموقراطية، فهذا كان هدف ثورته.وعلى صعيد العلاقات الثنائية اتفق الجانبان على التعاون في مجالات متعددة، تشمل مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتبادل الاستثمار وإسهام شركات ومؤسسات جنوب أفريقيا في إعادة الإعمار، إضافة إلى التشاور السياسي والتعاون الأمني.// انتهى //19:07ت م0225