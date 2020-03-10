الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأشادت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب جهوداً غير عادية سواء لمساعدة الأشخاص المتضررين في بلداننا العربية أو من أجل التوعية للوقاية من الأوبئة والأمراض وآخرها فيروس كورونا المستجد، كما ثمنت الأمانة جهود الجمعيات العربية للهلال الأحمر.وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح التويجري: إننا نتابع عن كثب الجهود الجبارة من حملات التوعية والرعاية الصحية التي تقوم بها فرق الصحة وإدارة الكوارث والمتطوعون في جمعياتنا الوطنية، ونقدر جهودهم الكبيرة للحد من انتشار المرض، وكذلك للتقليل من المخاوف غير المبررة نظراً لانتشار الشائعات حول الفيروس .وأكد التويجري ثقته الكبيرة في مكونات المنظمة من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية لكونها الذراع الإنساني للحكومات في قدرتها على المساعدة في تقديم الخدمات المطلوبة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الفيروس؛ لأنهم في خط المواجهة الأول ولتجربتهم الكبيرة في التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة سواء خلال النزاعات المسلحة أو الكوارث.// انتهى //19:08ت م0226