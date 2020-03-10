بيروت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.22% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 623.63 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 93 ألفاً و761 سهماً، بقيمة 819 ألفاً و723 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 59 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و176 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و190 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:11ت م0227