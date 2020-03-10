أبوظبي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، اطمأن خلاله على صحة معاليه وسلامته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.وأكد سموه خلال الاتصال رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره ووقوفها إلى جانبه خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها، ودعم الإمارات طموحات الشعب السوداني إلى التنمية والتقدم والسلام.من جانبه شكر معالي الدكتور عبدالله حمدوك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية - السودانية والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.// انتهى //19:13ت م0228