لندن 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسحذّر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من موجة صقيع وجليد تضرب أجزاء واسعة من شمال إنجلترا وكافة أنحاء إسكتلندا وإيرلندا الشمالية.ودعا المكتب إلى توخي الحذر وتوقع حدوث عرقلة في حركة السير والمواصلات البرية وعبر خطوط السكك الحديد التي تربط بين المدن، كما توقع المكتب استمرار الحالة ابتداءً من مساء غد الأربعاء وحتى صباح الخميس.// انتهى //20:33ت م0247