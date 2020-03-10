الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة الأحد الماضي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي بمناسبة تعيينه قائداً للقوات الخاصة للأمن البيئي.واستعرض خلال الاستقبال مهام القوات الخاصة للأمن البيئي وسبل التعاون والتنسيق بين الإمارة وقوة الأمن البيئي وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .وشدد معالي وكيل إمارة الرياض على اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمجالات البيئة والحفاظ عليها وتنميتها والتأكيد على عدم الإضرار بها وتطبيق العقوبات بحق متجاوزيها، ودور الأمن البيئي في رؤية المملكة 2030 بتعزيز الريادة البيئية الوطنية .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .// انتهى //20:38ت م0249