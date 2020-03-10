لندن 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسرحبت بريطانيا بالتزام الحكومة الجزائرية بالعمل على تنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفيري في بيان اليوم بمناسبة مشاركته في اجتماعات الحوار الإستراتيجي الجزائري البريطاني " الجزائر شريك مهم للمملكة المتحدة في المنطقة، وهذه المحادثات التي عقدناها تُظهر مدى اتساع الصداقة والتعاون بين البلدين".وأكد بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ترحيب بلاده بالتزام الحكومة الجزائرية الجديدة تجاه استكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي، معرباً عن تطلعه إلى تطوير الشراكة بين البلدين في عدة مجالات، معلنًا عن توقيع البلدين اتفاقيات في مجالي التعليم والمناخ خلال أول حوار إستراتيجي بريطاني - جزائري عقد في العاصمة الجزائرية يوم 9 مارس الجاري.// انتهى //20:39ت م0250