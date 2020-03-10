باريس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسدعت سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية - خدمة تسجيل جواز السفر- أو عبر البريد الإلكتروني :Saudisfremb@mofa.gov.sa وذلك حرصاً على سلامتهم.وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، وحرصاً على سلامة المواطنين.وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الأرقام التالية :( 0033673656324 - 0033626238195 ) .// انتهى //21:22ت م0268