الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واستأهل فريقا أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة ( البلاي أوف) بعد فوز أحد على الهلال 80 - 75 ، وفوز الأهلي على النصر 111- 87 ، في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ المباراة الأولى في النهائي ، ثم تتجدد المواجهة الجمعة المقبلة في المباراة الثانية والفائز في مجموع المباراتين سيحسم لقب بطولة الدوري ، وفي حال تساوى في نتيجة المباراة الأولى والثانية فستلعب مباراة فاصلة السبت القادم لتحديد البطل .وسيواجه مساء غد فريق النصر نظيره الهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع .// انتهى //21:43ت م0272