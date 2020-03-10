رياضي / أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة " البلاي أوف "
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
تأهل فريقا أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة ( البلاي أوف) بعد فوز أحد على الهلال 80 - 75 ، وفوز الأهلي على النصر 111- 87 ، في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.
وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ المباراة الأولى في النهائي ، ثم تتجدد المواجهة الجمعة المقبلة في المباراة الثانية والفائز في مجموع المباراتين سيحسم لقب بطولة الدوري ، وفي حال تساوى في نتيجة المباراة الأولى والثانية فستلعب مباراة فاصلة السبت القادم لتحديد البطل .
وسيواجه مساء غد فريق النصر نظيره الهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع .
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21:43ت م
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