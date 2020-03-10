حائل 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هبوب عاصفة رملية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة، اعتباراً من بعد غد الخميس حتى يوم السبت القادم .// انتهـى //21:53ت م0273