كامبالا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسشدد الجيش الأوغندي الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب هجوم على وحدة عسكرية أسفر عن مقتل 3 جنود و17 من المهاجمين يوم الجمعة الماضي.وقال نائب المتحدث باسم الجيش الأوغندي ديو أكيكي في بيان " إن الجيش كثف من دورياته الحدودية بعد قيام بعض العناصر الكونغولية والسكان المحليين في أوغندا بهجوم على الوحدة العسكرية في مقاطعة زومبو الشمالية الغربية".وأشارت مصادر في الجيش الأوغندي أن حوالي 80 مدنياً أوغندياً مسلحين بالأقواس والسهام والرماح نفذوا الهجوم بمساعدة من بعض العناصر الكونغولية، وأن الجيش اعتقل 26 شخصاً بعد الهجوم.// انتهى //22:32ت م0281