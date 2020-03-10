الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسوقع معالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري ووكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بن غنيم اليوم ، محضر تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية مع هيئة السوق المالية.يأتي ذلك في إطار المساعي لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين في هذا المجال للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية التي تحافظ على كفاءة وسلامة المعاملات في الأسواق المالية الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات الرامية إلى حماية المستثمرين وسرعة التعامل .// انتهى //22:38ت م0282