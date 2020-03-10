الكويت 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأجرى معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا برئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل خلال الاتصال استنكار دولة الكويت وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم,مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية السودان وتضامنها مع كافة الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على وحدتها وسيادتها وصون أمن شعبها الشقيق.// انتهى //22:53ت م0284