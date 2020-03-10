مقديشيو 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسلقي أربعة عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم في غارة جوية شنتها القوات الصومالية والأمريكية جنوبي الصومال.وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "إفريكوم" في بيان لها اليوم أن الغارة استهدفت إرهابيي حركة "الشباب" في محيط منطقة جاناله.وأشار نائب مدير عمليات "إفريكوم" ميجويل كاستيلانوس إلى أن الضغط على حركة الشباب يجعلهم في حالة فرار دائم ويفقدهم توازنهم ويجعل التخطيط للعمليات وتنفيذها أكثر صعوبة.يذكر أن الجيش الأمريكي منذ عام 2017 يشن غارات جوية على حركة "الشباب" التي تتخذ من جنوب الصومال مقراً لها بسبب محاولتها إسقاط الحكومة الصومالية.//انتهى//23:51ت م0291