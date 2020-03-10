بروكسل 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين اليوم عن عزم المفوضية إنشاء صندوق استثماري للاتحاد بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار)، بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).وأوضحت في تصريحٍ لها عقب المؤتمر الطارئ الذي جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، أن هذا الصندوق سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليارات يورو، فيما من المقرر أن يساعد القطاعات الضعيفة اقتصادياً.وأشارت المفوضية أورسولا دير ليين في مؤتمرٍ صحفي عقدته في بروكسل إلى أن هذا الصندوق الاستثماري سيحظى بصفة سريعة بـ 25 مليار يورو، مقترحةً على المجلس (الأوروبي) والبرلمان لتحقيق ذلك الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليارات يورو، منوهةً بأن الأموال ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بالتدفق، لافتةً الانتباه إلى أن هذه الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.من جهته أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال ذات المؤتمر الصحفي أنهم جاهزون لاستخدام كل الأدوارت اللازمة، مبيناً أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة، في حين سيجري تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل الانفاق العام.// انتهى //23:59ت م0292