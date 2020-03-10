الجزائر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم إجراء المنافسات الرياضية دون حضور الجماهير، كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا، وذلك انطلاقاً من الغد وإلى غاية 31 مارس الجاري.وقررت الوزارة في بيان لها تأجيل التظاهرات الرياضية الدولية المقررة إقامتها الجزائر، وإشعار الاتحادات الوطنية والدولية بذلك، باستثناء تلك المؤهلة للتظاهرات العالمية والقارية.//انتهى//23:59ت م0293