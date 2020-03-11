مدريد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسفاز فريق ريال سوسيداد على مضيفه إيبار 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل هدفي سوسيداد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 75، فيما سجل هدف إيبار شارليز دياز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء.وأهدر فابيان أوريلانا ركلة جزاء لإيبار في الدقيقة 29، بذلك يرفع سوسيداد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //00:25ت م0295