الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واساقترب الأهلي بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي الاتحاد في قمة ديربي الغربية ضمن جولة مقدمة من الأسبوع 21 من الدوري الممتاز وذلك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة.وجاءت نتائج الاشواط 25/20 - 25/21 - 25/22 حيث فرض الفريق الأهلاوي سيطرته على مجريات المباراة بفضل ما أظهره اللاعبون من تجانس، وتميز في الضربات الساحقة والإرسالات القوية.وارتفع بهذا الفوز رصيد الأهلي إلى 57 نقطة متربعاً على صدارة الترتيب، وبات قريباً جداً من التتويج باللقب، إلا أنه يحتاج إلى تحقيق الفوز على الموج في مباراته المقبلة دون النظر إلى مباراته أمام الهلال في ختام الدوري، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 47 نقطة في المركز الثاني.يذكر أن غداً سيشهد إقامة مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 14 تجمع الهلال والوحدة على صالة نادي الهلال بالرياض .// انتهى //00:41ت م0296