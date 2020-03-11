الخرطوم 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم برقية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، أكد فيها إدانة حكومة بلاده بأشد العبارات لمحاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك أمس.وقال الرئيس أفورقي "إن هذا العمل يؤكد مرة أخرى أن قوى الظلام ومن يرعاها يريدون عبر وسائل يائسة إيقاف وإحباط التغيير الإيجابي الذي يشهده السودان".وأكد الرئيس الإريتري وقوف وتضامن حكومة بلاده مع السودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده في مسيرة السلام والاستقرار بالإقليم.//انتهى//01:32ت م0300