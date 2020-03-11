تونس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأدانت تونس بشدّة محاولة الاغتيال التي استهدفت أمس موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان واستقراره، والرافض لجميع محاولات تقويض أمنه.وجدّدت تونس تأكيدها أهميّة تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة آفة الإرهاب والحذر من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب.// انتهى //01:42ت م0302