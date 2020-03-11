نيامي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي في فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة لتهيئة ولاية مجلس برلمان الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.حضر الحفل الذي أقيم في العاصمة النيجرية نيامي فخامة رئيس جمهورية النيجر محمدو إسفو ومسؤولو الإكواس والسفراء المعتمدون لدى جمهورية النيجر.يذكر أن منظمة "الإكواس" منظمة اقتصادية تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا.//انتهى//02:06ت م0303