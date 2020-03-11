نيويورك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت أسعارها مؤخرا وبدعم من آمال في تحفيز مالي حكومي، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين حيال فيروس كورونا وعلامات متزايدة على ركود وشيك.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1167.14 نقطة، أو 4.89 %، إلى 25018.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 135.67 نقطة، أو 4.94 %، ليغلق عند 2882.23 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 393.58 نقطة، أو 4.95 %، إلى 8344.25 نقطة.// انتهى //03:34ت م0306