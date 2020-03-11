الخرطوم 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد بمكتبه اليوم، مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب مارشال بلينغسلا والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا.وحث الوزير خلال اللقاء الولايات المتحدة الأمريكية على الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.// انتهى //03:50ت م0307