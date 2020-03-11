كانبيرا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية فرض حظر سفر على إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.وبذلك فإنه لا يُسمح للرعايا الأجانب القادمين من إيطاليا الدخول إلى أستراليا الا بعد انقضاء 14 يومًا منذ مغادرتهم إيطاليا ، أما بالنسبة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين الذين يسافرون من إيطاليا فأنهم سيتمكنون من دخول أستراليا لكنهم بحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.// انتهى //04:13ت م0309